Gemeinsam mit dem Papa auf der Schulbank sitzen

Jetzt hast du 40 Jahre Zeit gehabt, die Prüfung zu machen, und genau wenn ich sie absolvieren will, tust du das auch“, sagt Michi augenzwinkernd vorwurfsvoll zu seinem Vater Harry. Gemeint ist die Fortbildung zum dienstführenden Polizeibeamten.

Ungewöhnliches Alter

Dafür hatte das Vater-Sohn-Duo seit September 2024 gemeinsam die Schulbank gedrückt. Am 27. Juni schafften beide erfolgreich die Abschlussprüfung. „Ich weiß nicht, ob es das schon einmal gegeben hat. Normalerweise macht man das in meinem Alter nicht mehr“, erklärt Papa Harry, der von 1985 bis 1988 noch die Gendarmerieschule besucht hatte, der „Krone“.

Als Ältester war der 55-Jährige auch zum Klassensprecher gekürt worden. Ausnahmen gab es für den Sohnemann aber keine. „Ich bin in der letzten Reihe gesessen, er war zwei Reihen vor mir. Ich hab’ ihn und die ganze Klasse also immer gut im Blick gehabt“, so der Senior-Polizist.“