Abgestürzter konnte sich nicht an Unfall erinnern

Die Feuerwehr war am Samstagabend in Tragwein bei einem Kletterunfall gefordert. Ein 69-Jähriger aus Hellmonsödt hatte dort am „Burgi Felsen“ mit seiner 66-jährigen Lebensgefährtin die Kletterroute für den nächsten Tag besichtigt, als er plötzlich ausgerutscht, und rücklings von einem Felsen hinabgestürzt war.