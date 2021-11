Pannenserie von Gurgeltests bis zur Boosterimpfung

Und auch beim Impfen, auf das man in Niederösterreich so stolz ist, krankt es: In Wiener Neudorf wurden am Montag mehrere Interessenten abgewiesen, die für den 3. Stich anstanden. Und zwar, weil die zweite Dosis noch keine vollen sechs Monate her sei - dass mittlerweile nach vier Monaten geboostert wird, dürfte sich also noch nicht bis in alle Impfbusse herumgesprochen haben. „Die Vakzine für die dritte Impfung sind für den Zeitraum ab sechs Monaten nach der Zweitimpfung zugelassen. Nach vier Monaten aufzufrischen ist eine einzelmedizinische Entscheidung des jeweiligen Arztes“, heißt es dazu von Notruf NÖ.