Mehr Ausgabestellen: Ausbau bei Gurgeltests läuft

Ausgabe limitiert

Von Spar-Geschäftsführer Alois Huber kommen gute Nachrichten: „120 Personen arbeiten bei uns im Bereich des Abpackens und der Zusammenstellung der Testkits. Kommende Woche sind diese Kits in bis zu 15 weiteren Märkten abholbar.“ Gut angelaufen ist in der Zwischenzeit auch die Limitierung: Ein Testkit pro Kunde in 14 Tagen. Personen, die dabei Probleme mit der Handyregistrierung haben, soll von Spar-Mitarbeitern geholfen werden. Auch Novogenia reagiert rasch auf den überraschend hohen Andrang: Ein für Niederösterreich geändertes System soll für rasche Ergebnisse sorgen.