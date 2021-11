Neue Regel soll Chaos bei PCR-Gurgeltests auflösen

Personen, die bereits wissen, dass sie an Covid-19 erkrankt sind, sei es durch die 21-tägige Sperre nicht mehr möglich, anhand der Gurgeltests täglich zu überprüfen, ob sie bereits weniger infektiös sind, erläuterte ein Sprecher von Novogenia. Für das Freitesten aus einer behördlichen Absonderung seien die Gurgeltests ohnehin nicht zulässig: „Das wird von den Gesundheitsbehörden veranlasst“, so das Unternehmen mit Sitz in Eugendorf im Salzburger Flachgau am Samstag in einer Aussendung.