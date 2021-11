NÖ gurgelt: Hacker legten jetzt Corona-Labor lahm

Während die Infektionszahlen weiter in den Himmel schießen, legte das heimische PCR-Testangebot eine Bruchlandung hin. Ein böswilliger Hackerangriff legte vorübergehend die Webseite von „Niederösterreich gurgelt“ lahm und sorgte so für veritable Verzögerungen. Die zuständige Firma Novogenia arbeitet aber bereits auf Hochtouren an der Behebung des Problems, heißt es seitens der Landesregierung.