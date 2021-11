Stadt in der Türkei erhöht für Ausländer Preise

Hohe Wasserpreise nicht für Flüchtlinge

Der TRT zufolge kostet eine Hochzeit am Standesamt in Bolu nun 100.000 türkische Lira - mehr als 7300 Euro. Für türkische Staatsbürger beginnen die Preise bei etwa 500 Lira, knapp 40 Euro. Die Regelung für erhöhte Wasserpreise gelte laut Özcan nicht für Flüchtlinge, sondern nur für Ausländer, die eine Niederlassungserlaubnis in Bolu hätten.