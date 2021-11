Holpriger Start in den Lockdown

Liebe Leserin, lieber Leser, viel ist vom Lockdown in Vorarlberg noch nicht zu spüren. Die Straßen waren am Montag und Dienstagmorgen voll wie eh und je, nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer befindet sich im Home Office. Ähnlich das Bild in den Schulen: Die überwiegende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen nahm die Möglichkeit eines Präsenzunterrichtes wahr. Stellt sich die Frage, wie lange das noch gutgehen kann: In 25 Klassen mussten die Schüler aufgrund des grassierenden Virus dem Unterricht fernbleiben, am BG Dornbirn bat der Direktor bereits alle Eltern, ihre Kinder daheim zu lassen. Zu einem nichtgeplanten Massenauflauf kam es indes vor dem Testzentrum Hohenems. Wer einen PCR-Test machen wollte, musste bis zu eineinhalb Stunden warten, dementsprechend mies war die Stimmung vor Ort. „Schuld daran ist die Landesregierung, die zwar Slots freigibt, nicht aber dafür gesorgt hat, dass auch genügend Abstreicher, also medizinisches Personal, da sind“, klagte ein Mitarbeiter gegenüber der „Krone“. Es scheint also, als müsse sich die Sache mit dem Lockdown erst noch einspielen. Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser