Corona: Wie Israel die vierte Welle gebrochen hat

Quarantäne bei Einreise, bis Testergebnis vorliegt

Seit November dürfen doppelt geimpfte sowie genesene (und einfach geimpfte) Personen einreisen, ungeimpfte Ausländer dürfen das Land nicht betreten. Trotz 2G muss jeder Einreisende, auch Einheimische, direkt am Flughafen einen PCR-Test machen und so lange in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt. Das dauert in der Regel sechs bis zehn Stunden. Hier werden keine Ausnahmen gemacht. Auch Innenminister Karl Nehammer und seine gesamte Delegation mussten diese Prozedur durchmachen.