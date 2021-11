Israel lässt Impfung für Kinder ab fünf Jahren zu

In Wien geht am Montag die österreichweit erste Impfstraße für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Betrieb. Injiziert wird den Kindern eine verringerte Menge des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. Über die genaue Dosis entscheidet der Arzt an Ort und Stelle. Eine offizielle Zulassung der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für die Corona-Schutzimpfung für unter Zwölfjährige gibt es noch nicht.