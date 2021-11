Mission Aufstieg: Mini-Haaland besonders geladen

Auswärtssieg statt „Finale dahoam“

Dafür weiß Österreichs Meister nun, dass die letzte Partie in Gruppe G gegen FC Sevilla wegen des Lockdowns ohne Heimfans stattfindet. Es könnte ein Spiel sein, in dem es um alles geht! Doch die Bullen wollen ein „Finale dahoam“ vermeiden, schon heute per Sieg in der 230.000-Einwohner-Stadt alles klarmachen.