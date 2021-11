„Die Pandemie fordert uns alle“

Was waren für Sie die größten Meilensteine in der Zeit seit Ihrer Übernahme im Jahr 2019?

Meine größte Herausforderung - man kann es auch Meilenstein nennen - ist die Bewältigung der pandemischen Situation, die uns in allen Bereichen fordert. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsressort konnten in dieser Zeit dennoch Projekte wie Data House, Unicorn und Startupmark sowie Großbetriebsansiedelungen realisiert werden.