Niederländer wird neuer Chef der Casinos Austria

Der Casino-Manager van Lambaart wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am Montag bestellt. Am 14. März 2022 soll er in den Vorstand einziehen. „Ich freue mich, dass wir mit Erwin van Lambaart einen international erfahrenen Manager für die Zukunft der Casinos Austria AG gewinnen konnten“, sagte ÖBAG-Vorständin Christine Catasta laut Mitteilung. „Großen Dank dürfen wir Bettina Glatz-Kremsner aussprechen, die die Casinos Austria mehr als 30 Jahre lang geprägt und mit ihrer Expertise unterstützt hat.“