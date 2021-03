Jetzt fix: Casinos-Chefin Glatz-Kremsner geht 2022

Taucht in Chatprotokollen auf

Glatz-Kremsner kommt etwa in den Chatprotokollen um ÖBAG-Chef Thomas Schmid vor. Dieser schrieb ihr: „Du wirst dort CEO!“ und: „Das MUSS klappen“. Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wiederum bedankte sich bei ihr für die Unterstützung Sidlos. Unter anderem deshalb war Glatz-Kremsner auch in den Ibiza-U-Auschuss geladen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Falschaussage. Die ehemalige ÖVP-Politikerin weist die Vorwürfe zurück.