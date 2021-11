Vom Blitz getroffen: Zwei Buben in Südafrika tot

Ein schweres Gewitter hat am Wochenende in Südafrika mehrere Kinder beim Fußballspiel überrascht. Als sie unter einem Baum Schutz suchten, wurden neun von ihnen vom Blitz getroffen; zwei Buben starben, die anderen mussten wegen ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.