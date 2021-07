Selfies gemacht und vom Blitz getroffen: Elf Tote

Bei dem Sturm während der Monsunsaison sind vorwiegend in Nordindien noch 58 weitere Menschen ebenfalls vom Blitz getroffen worden und gestorben, so ein Polizeisprecher. Heftige Stürme mit Blitzeinschlägen kommen in Indien während der Monsunsaison von Juni bis September häufig vor. In den kommenden Tagen soll es laut Wettervorhersage weitere Stürme geben. Indiens Premierminister Narendra Modi hat den Familien der Todesopfer und der Verletzten Entschädigungen versprochen.