Ogier krönt sich zum achten Mal zum Weltmeister

Sebastien Ogier hat am Sonntag die Rallye Monza gewonnen und damit in den vergangenen neun Jahren zum achten Mal den Fahrer-Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft geholt. Der 37-jährige Franzose siegte in Norditalien vor seinem walisischen Toyota-Markenkollegen Elfyn Evans, dem einzigen verbliebenen Konkurrenten. Die Marken-WM ging 2021 an Toyota.