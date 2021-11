2G und Teil-Lockdown in Bayerns Corona-Hotspots

Das dramatische Infektionsgeschehen hat nun auch in Deutschland zur Verschärfung der Pandemie-Regeln geführt. Während bei unseren Nachbarn bundesweit nun eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht, geht Bayern noch einige Schritte weiter. Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag einen teilweisen Lockdown verkündet.