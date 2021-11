Frau bot in Einkaufszentrum Welpe zum Verkauf an

Unterernährt und in einem allgemein schlechten Zustand hat am Freitagnachmittag eine 44-jährige Frau in einem Einkaufszentrum in Wien-Liesing versucht, einen Welpen zu verkaufen. Mit der Hilfe zweier aufmerksamer Passanten konnte der junge Hund von den beiden Beamtinnen Lara T. und Anna G. gerettet werden.