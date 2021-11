Michael Raffl mit zwei Assists bei Dallas-Sieg

Der Kärntner Michael Raffl hat am Samstag in der NHL als Vorbereiter von zwei Toren auf sich aufmerksam gemacht. Der Stürmer bereitete beim 4:1-Heimsieg der Dallas Stars gegen die St. Louis Blues das 2:0 und das 3:1 jeweils in Unterzahl vor, Torschütze gegen die in der Central Division besser platzierten Blues war jeweils Roope Hintz. Raffl hält nach 16 Matches bei zwei Treffern und vier Assists.