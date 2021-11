„Schnell, hier gibt es Infos zum Impfen!“

Reges Treiben im Einkaufszentrum Huma Eleven in Wien-Favoriten, so kurz vor dem Lockdown am Montag. Für viele kommt da der Infostand von MedUni Wien und der „Krone“ gerade Recht: „Komm schnell her“, hört man da eine Dame telefonieren, „hier gibt es Infos zur Impfung!“ Dann eilt sie zu unseren Experten, Virologin Monika Redlberger-Fritz und Pharmakologe Markus Zeitlinger, auch Berater der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Letzterer berät da gerade ein junges Pärchen: „Wir haben Kinderwunsch und haben uns deshalb noch nicht impfen lassen“, so die beiden. Sachlich und ruhig beantwortet Zeitlinger alle Fragen - und die wichtigste: Nein, die Impfung macht nicht unfruchtbar! Letztlich sind die jungen Leute glücklich: Sie wollen sich jetzt doch impfen lassen. Warum? „Es hat uns gefehlt, dass jemand so mit uns geredet hat.“