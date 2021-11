Kaufwütige stürmten Shopping-Tempel

Der Countdown läuft: Am Montag geht ganz Österreich in einen knapp dreiwöchigen Lockdown, um einen Kollaps des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie abzuwenden. Am gestrigen letzten Einkaufssamstag waren die Einkaufszentren im Land unterschiedlich stark frequentiert. Kaum mehr Betrieb als sonst herrschte beim Lokalaugenschein der „Krone“ etwa in der Arena Mattersburg. Im EZE in der Landeshauptstadt ging es ebenfalls wenig hektisch zu. Auffällig war lediglich, dass vor dem Frisörsalon zahlreiche Kunden, die vor dem Lockdown unbedingt noch einen neuen Haarschnitt wollten, warteten.