Polizeischüsse bei Corona-Krawallen in Rotterdam

„Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen“, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt am späten Freitagabend mit. Bei der nicht angemeldeten Demonstration Hunderter Menschen gegen eine drohende weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Zentrum von Rotterdam wurden auf Gehsteigen und Straßen Brände gelegt, Polizeiautos in Brand gesteckt und weitere beschädigt sowie Polizisten und Feuerwehrleute mit Gegenständen beworfen.