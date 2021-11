Wien: 10.000 Teilnehmer bei Corona-Demos erwartet

Weitere Demos auch in anderen Städten

Neben der Hauptdemo wurde auch weitere Anti-Corona-Demos angemeldet. Damit wird es für Behörde und Polizei komplizierter herauszufinden, wo sich das Hauptfeld sammelt. In der offiziellen Ankündigung der FPÖ ist die Versammlung ab 12 Uhr „im Raum Heldenplatz, Ring, MQ und Oper“ ausgeschrieben. Demonstrationen in anderen Landeshauptstädten und Ballungszentren sind ebenfalls wahrscheinlich. Bereits Mittwochabend versammelten sich in Graz rund 4000 Personen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Nach Einschätzung der Exekutive handelte es sich bei dieser Demonstration auch um eine Art „Werbetrommelrühren“ für die Großdemo am Samstag in Wien.