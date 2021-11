Strom, Heizen und Sprit wurden wieder teurer

Neben klimapolitischen Überlegungen gebe es also noch gewichtige weitere Argumente für die Vermeidung von Energieimporten. Die kürzlich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestartete Kampagne „Holt die Leichen aus dem Keller“ sei daher wie die vorige Förderaktion „Raus aus Öl und Gas“ diesbezüglich eine wichtige Initiative. Laut bisherigen Erfahrungen werde es aber am Ende des Tages nicht ohne gesetzliche Maßnahmen gehen, so Lechner.