„Gehe davon aus, dass Weihnachten teurer wird“

Gefühlt wird alles teurer - das Tanken, der Wocheneinkauf, auch die Mieten ziehen an. Das WIFO prognostiziert für 2022 eine Inflationsrate von 3 Prozent. Bleiben die Preise jetzt so hoch und was kann die Politik - wenn überhaupt - dagegen tun? Das erklären diese Woche bei „Moment Mal“ die Ökonomin Lea Steininger von der Wirtschaftsuniversität Wien und der Ökonom Josef Baumgartner vom WIFO im Gespräch mit Damita Pressl.