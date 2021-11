Nach Cannabis-Konsum mit 197 km/h unterwegs

Hierbei wurde festgestellt, dass am KFZ eine Downpipe montiert wurde und weitere verbotene Veränderungen an der Auspuffanlage, an den Felgen und Anbauteilen durchgeführt wurden. Im Zuge einer Lärmmessung wurde außerdem festgestellt, dass der Pkw erheblich zu laut war. Die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein wurden wegen Gefahr im Verzuge an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 20-jährige Probeführerscheinbesitzer aus Salzburg war sich der Umbauten am PKW bewusst und gab bezüglich der Geschwindigkeitsüberschreitung an, dass er nach der Arbeit schnell nach Hause wollte.