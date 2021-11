Blasmusikapellen dürfen weiter ohne Masken proben

Wo gilt die steirische FFP2-Maskenpflicht?

Laut Verordnung in Reisebussen, im Gastgewerbe (Ausnahme: am Tisch und an der Theke), in allgemein zugänglichen Bereichen von Beherbergungsbetrieben und an „Orten der beruflichen Tätigkeiten“, sofern physischer Kontakt mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann und es auch sonst keine geeigneten Schutzmaßnahmen gibt.