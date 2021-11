Fürst Albert bestätigt: Charlene nicht in Monaco

Fürst Albert von Monaco hat einer monegassischen Zeitung gegenüber bestätigt, dass sich Fürstin Charlene im Augenblick nicht in Monaco befindet. Die 43-Jährige, die in den vergangenen Monaten mit einer schweren Ohrentzündung in Südafrika festsaß und erst am 8. November zurückgekehrt war, habe das Fürstentum bereits wieder verlassen, um sich zu erholen. Ihre Erschöpfung sei „nicht nur körperlich“.