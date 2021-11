Charlene kehrte zu Albert & den Zwillingen zurück

Nach vielen Monaten, in denen sie von ihrer Familie getrennt in Südafrika bleiben musste, darf Fürstin Charlene ihren Albert und ihre Kinder Jacques und Gabriella nun endlich wieder in die Arme schließen. Denn die 43-Jährige ist am Montag endlich wieder bei ihren Liebsten angekommen. „Sie ist heute Morgen in Monaco eingetroffen, sie ist Gott sei Dank wieder zu Hause“, erklärte ihr Vater Mike Wittstock der dpa in Johannesburg. Sie sei von einem Privatjet in der Hafenstadt Durban abgeholt worden.