Corona erschwerte Heimflug von verletztem Rodler

Nach der Behandlung seines komplizierten Unterschenkelbruchs und Schnittverletzungen habe Sochowicz nicht einfach mit einer Verkehrsmaschine heimfliegen können, bestätigten informierte Kreise am Donnerstag in Peking polnische Medienberichte. Als Grund habe die chinesische Seite geltend gemacht, dass der 25-Jährige noch nicht lange genug in China gewesen sei, um die Quarantäne-Vorschriften zu erfüllen und sich damit auch frei bewegen zu können.