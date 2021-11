Corona in China: Null Covid zu einem hohen Preis

Seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren in Wuhan zählte China offiziell weniger als 100.000 Covid-Infektionen, den letzten Todesfall gab es im Jänner. Dennoch reagieren die Behörden beunruhigt auf jeden kleinen Ausbruch - vor allem mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar. In den vergangenen Wochen wurden wieder ganze Städte unter Quarantäne gestellt, Millionen Chinesen dürfen ihre Wohnung nicht verlassen. Die Stadt Heihe an der russischen Grenze im Nordosten Chinas hat eine Belohnung von umgerechnet 13.500 Euro für Informationen ausgelobt, die den Ursprung des jüngsten Ausbruchs aufklären.