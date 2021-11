Tiroler Gesundheitsdirektor muss Platz räumen!

Heiße Diskussion rund um die Durchimpfungsrate

Doch dabei dürfte er sich, wie sich nun zeigt, getäuscht haben. Denn nun, neun Monate nach Pollaks Amtseinführung, heißt es: Schluss, aus, vorbei! Am Montag dieser Woche soll es eine Krisensitzung gegeben haben. Ein Thema, das dabei heiß diskutiert wurde, soll die wenig zufriedenstellende Durchimpfungsrate in Tirol gewesen sein. Diese liegt immer noch bei rund 64 Prozent. Dass rund um die Covid-19-Impfung in Tirol nicht alles rund läuft, hat die „Krone“ mehrmals aufgezeigt - Stichwort: stundenlange Wartezeiten trotz Impftermin; Gewählte Vakzine, die in Impfzentren plötzlich nicht mehr vorrätig waren; Impfwillige, die kurzerhand vertröstet und sogar weggeschickt wurden.