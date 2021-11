„Corona-Chaos“: Die Tiroler Opposition schäumt

Zu einem Frontalangriff auf die schwarz-grüne Landesregierung wegen des Corona-Managements haben am Montag die Tiroler Oppositionsparteien FPÖ, NEOS und Liste Fritz angesetzt. Sie orten blankes Chaos und fordern in einem Landtags-Dringlichkeitsantrag „Sofortmaßnahmen“ wie Tests in Alten- und Pflegeheimen und Booster-Impfungen für Lehrer. Sollte Schwarz-Grün dem nicht zustimmen, wurde ein Misstrauensantrag in den Raum gestellt, die FPÖ will gar den Staatsanwalt einschalten.