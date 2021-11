Behörde warnt vor Cyber-Attacken am Black Friday

Bisherige Schutzmaßnahmen gegen DDoS-Angriffe sollten daher an die neuen Kapazitäten der Cyber-Kriminellen angepasst werden, so das BSI. DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) führen zu einer Überlastung der angegriffenen IT-Infrastrukturen, sodass diese nicht mehr zur Verfügung stehen und Kunden nicht mehr darauf zugreifen können.