Antetokounmpo führt Bucks zu Erfolg über Lakers

Die Phoenix Suns, Finalgegner von Milwaukee in der abgelaufenen Saison, holten mit dem 105:98 gegen die Dallas Mavericks den bereits zehnten Erfolg en suite. Beim Team aus Texas fehlte der am Knie und Knöchel angeschlagene Luka Doncic. Devin Booker führte die Suns mit 24 Punkten an. Phoenix ist im Western Zweiter hinter den Golden State Warriors.