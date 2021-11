USA: 2,6 Millionen Fünf- bis Elfjährige geimpft

In den USA sind nach Angaben der Regierung bisher rund 2,6 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sagte der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, am Mittwoch. Damit hätten bereits etwa zehn Prozent aller Kinder der Altersgruppe ihre erste Impfspritze erhalten - innerhalb der ersten zehn Tage, in denen die Impfkampagne für Mädchen und Buben dieses Alters in vollem Umfang laufe.