USA: Covid-Impfungen für 5- bis 11-Jährige starten

„Wir haben alle so lange darauf gewartet“

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff bereits am Freitag eine Notfallzulassung für den Einsatz in dieser Altersgruppe erteilt. Für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren war er in den USA bereits im Mai freigegeben worden. „Ich könnte weinen. Wir haben alle so lange darauf gewartet, dass unsere Kinder endlich so etwas wie ein Gefühl von Normalität zurückbekommen“, sagte Liz Cronin, die ihre Kinder im Krankenhaus von Hartford impfen ließ.