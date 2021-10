Pfizer-Impfstoff bei Kindern zu 90 Prozent wirksam

EMA entscheidet in Kürze über Moderna-Booster

Am kommenden Donnerstag wird die EU-Arzneimittelbehörde EMA das Ergebnis ihrer Überprüfung der Auffrischungsimpfung (Booster) von Moderna bekannt geben. Derzeit gibt es in der EU nur für das Biontech/Pfizer-Vakzin eine Empfehlung zur Booster-Impfung.