Weihnachtshaus erstrahlt heuer in den Landesfarben

In Bad Tatzmannsdorf weihnachtet es schon sehr. Nach wochenlanger Vorbereitung erstrahlt das Haus der Familie Gollnhuber in wenigen Tagen wieder in festlichem Glanz und öffnet für Besucher seine Pforten. Die Feierlichkeiten mit Live-Auftritten und Santa „Dosko“ stehen heuer ganz im Zeichen des 100-Jahre-Jubiläums.