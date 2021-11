So viele Schüler besuchen die neue Ethik-Stunde

Ebenfalls überdurchschnittlich viele Schüler im Ethikunterricht gab es in Niederösterreich (36 Prozent) und Oberösterreich (29). Jeweils 26 Prozent waren es in Salzburg und Kärnten, 25 Prozent in Tirol. Am geringsten war das Interesse vorerst im Burgenland (17) und der Steiermark (16). Nach Schultypen war die Nachfrage auch an den Handelsschulen und Handelsakademien überdurchschnittlich hoch (30). An den humanberuflichen Schulen (Lehranstalten für Tourismus, Soziale und Wirtschaftliche Berufe) waren es 19 Prozent, an den Technischen und gewerblichen mittleren und höheren Schulen 18 Prozent und an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik 12 Prozent.