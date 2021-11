Die Schuldenmacherei geht munter weiter

Zuerst wirtschaftliche Schäden beheben

Ein derartiger Schuldenberg sei nicht der Anspruch der Landesregierung, betonte denn auch Grünen-Landesrat Johannes Rauch. Er und Wallner sind sich einig, dass mittelfristig wieder ein ausgeglichener Haushalt her muss - man werde zu diesem Zweck eine Finanzplanung für die nächsten Jahre erstellen. „Wir werden alle Ressorts bezüglich etwaiger Einsparpotenziale durchforsten“, sagte Wallner. Vorerst gelte es allerdings noch, die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie zu beheben. Dazu sollen auch jene 93,5 Millionen Euro dienen, die für Investitionen vorgesehen sind. Dieses Geld wird vorrangig in die Bereiche Klimaschutz und öffentlicher Verkehr sowie in Projekte wie den Ausbau der Fachhochschule fließen.