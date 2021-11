Heute bekommt Graz erstmals eine Bürgermeisterin

Den erlaubten 50 Besuchern der Sitzung bot sich dann zunächst ein äußerst blumiges Bild. KPÖ und SPÖ marschierten in alter Tradition der Arbeiterbewegung mit roter Nelke am Kragen in den Saal, die Grünen setzten auf die Sonnenblume und die völlig neu aufgestellten Freiheitlichen auf die Kornblume. Einzig die entthronte Volkspartei verzichtete auf Blumenschmuck.