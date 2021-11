Annäherung in Innsbruck bei Streit um die Finanzen

Bereits in trockenen Tüchern ist das schwarz-grüne „Baby“ namens Doppelbudget auf Landesebene. Die Stadt Innsbruck ist derweil noch von heftigsten Geburtswehen geplagt. „Kindsvater“ BM Georg Willi legte ein radikales Sparbudget vor, das in der Form bei den anderen „Familienmitgliedern“ für Entsetzen sorgte. Parallel dazu ließ er über seine Parteikollegen den anderen Fraktionen ausrichten, was sie zu tun und zu unterlassen hätten.