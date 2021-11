Tirol: Rückkehr zu stabilen Finanzen oberstes Ziel

Für das Anwachsen der Schulden um mehr als das Dreifache ist die Pandemie verantwortlich, aber nicht nur. Die Steigerungsraten bei den Ausgaben außer Gesundheit haben eine enorme Dynamik entwickelt, die der Zehn-Jahres-Schnitt zeigt: Soziales plus 75%, Bildung plus 41%, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Landwirtschaft plus 56%, Nahverkehr 112% und Familienförderung und Kinderbetreuung 75% mehr als 2012.