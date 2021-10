Rätselraten über Zutaten zu Willis Budget-Torte

ÖVP ortet widersprüchliches Agieren

ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler attestierte Willi am Freitag widersprüchliches Agieren in der Causa: „Die mit den amtsführenden Stadtsenatsmitgliedern geführten Gespräche sind keine Abstimmungen mit den Fraktionen, wie dies der Bürgermeister in seiner Pressekonferenz behauptet hat. Seine Umdeutung ist schlichtweg falsch.“ Dass Willi den Budgetentwurf in der Öffentlichkeit präsentiert und nicht zuerst den Gemeinderäten, sei ein Bruch mit Gepflogenheiten.