Stadtchef Willi bei Budget „hochkompromissbereit“

Verkauf der Falkvilla soll Millionen Euro bringen

Zu diesem Thema sagte Willi, dass dies in der mittelfristigen Finanzplanung von den anderen Fraktionen bereits beschlossen sei. 20 Millionen heuer (wurde nicht realisiert), 30 Mio. nächstes Jahr, und dann noch einmal 20 Millionen – „sollten wir sie brauchen, ich rede im Konjunktiv“, sagte Willi. Vermögen sei auch eine Last, wenn es bewirtschaftet werden muss, betonte Finanzdirektor Martin Rupprechter. Konkret ist an den Verkauf der Falkvilla im Saggen gedacht – das brächte mehrere Millionen Euro.