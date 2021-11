Fredi Berthold ist heiß auf China

„Heute bin ich in Wien um die ganzen Unterlagen für das Visum auszufüllen und abzugeben“, erklärt der Montafoner Fredi Berthold. Bevor es dann am Sonntag in den fernen Osten geht, warten aber noch zwei Tage im Cross-Park auf der Reiteralm. „Da werden Materialtests im Vordergrund stehen“, verrät der 30-Jährige, der zuletzt gute Trainingstage im Pitztal hatte.