US-Gericht lässt Klage gegen Marilyn Manson zu

Nun könnte es Marilyn Manson (52) finanziell an den Kragen gehen. Das Gericht in Los Angeles entschied, die Schadensersatzklage von Esmé Bianco (39) gegen ihn zuzulassen. Die „Game of Thrones“-Schönheit wirft ihrem Ex-Freund vor, sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben.