US-Präsident Biden: „Amerika bewegt sich wieder“

Positive Töne aus Peking nach Xis Videokonferenz mit Biden

Biden hat bei seinem ersten Online-Gipfel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einer Konfrontation zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gewarnt. Es liege in ihrer beider Verantwortung, „dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb zwischen unseren Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt“, sagte er am Montagabend (US-Ortszeit) zu Beginn des mit Spannung erwarteten Gesprächs mit Xi. Es war die erste persönliche, wenn auch nur virtuelle Begegnung der beiden Präsidenten.